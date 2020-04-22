Политика

20:04 22.04.2020

Новым замруководителя Офиса президента назначен Роман Машовец, Анна Коваленко уволена с этой должности - указы

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Новым замруководителя Офиса президента назначен Роман Машовец, Анна Коваленко уволена с этой должности - указы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анну Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента и назначил на ее место Романа Машовца.

Соответствующие указы №№152/2020 и 153/2020 от 22 апреля опубликованы на официальном сайте главы украинского государства.

Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.

Теги: #офис_президента #кадры
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