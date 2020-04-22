Зеленский о "посадках весной": я не говорю правоохранителям, кого сажать и кого не трогать

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что не влияет на правоохранительные органы для реализации своего обещания о "посадках", а правоохранительная система Украины нуждается в перезагрузке.

"Весна придет – сажать будем". Здесь, во-первых, нужно разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Потому что часть граждан говорит, где посадки? И я действительно этого хочу, и это обязательно будет. Но когда я начинаю кому-то из наших правоохранителей звонить, говорить, где результат, мы обещали людям, то другая часть граждан начинает говорить, что это не мои полномочия", - сказал он в фильме "Год президента Зеленского", подготовленном Офисом президента и демонстрируемом в среду на украинских телеканалах.

Зеленский указал, что дает возможность правоохранителям работать без "телефонного права", и тогда другая часть граждан говорит, что как правоохранители делают свою работу, если нет результата и "посадок".

"Чего они хотят больше – посадок или влияния президента? Влияния президента на правоохранительные органы с той точки зрения, что этого человека нужно посадить, а этого не нужно трогать, нет", - заверил он.

При этом Зеленский считает, что президент должен каждую неделю вызывать правоохранителей и спрашивать о результатах их, и это хотят видеть люди.

Он также отметил, что до сих пор не понимает, зачем Украине столько правоохранительных органов, считает, что это было сделано для размывания ответственности, и видит необходимость в их перезагрузке.