Зеленский: все мировые лидеры знают, что я не ворую и чего хочу, с США у нас сейчас прочные отношения

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что все мировые лидеры, с которыми он уже встречался за время своего президентства, знают о его намерениях на этом посту и поддерживают его.

"Все мировые лидеры знают одно и видят, они знают точно и они очень меня поддерживают. Мы со всеми познакомились, они поняли, чего я хочу, к чему я стремлюсь. У них у всех работает разведка, прекрасно работает, они знают, что я ни одной копейки не взял, не украл, никому ничего не должен", - сказал он в фильме "Год президента Зеленского", который демонстрирует в среду телеканал "Украина".

Зеленский указал, что "с НАТО отношения есть, с ЕС есть прекрасные отношения". "С Международным валютным фондом, если наша Рада даст эту возможность, мы подпишем меморандум и Украина получит $8 млрд как минимум, и еще пару миллиардов от других европейских финансовых институтов – Всемирного банка, ЕБРР", - добавил он.

Президент считает, что у Украины сейчас прочные отношения и со США, и пошутил, что Украина стала "очень известной страной, которую знает каждый американец". "Не будет говорить, по каким причинам, это не важно", - добавил он.

"К Украине было плохое отношение из-за множества коррупционных схем в высшем руководстве страны. Именно из-за этого – недоверие. Украину любят, украинский народ любят, и именно из-за лица власти к Украине был приклеен такой штамп коррупционной страны. И мы меняем это", - подчеркнул Зеленский.