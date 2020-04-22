Политика

18:35 22.04.2020

Зеленский: все мировые лидеры знают, что я не ворую и чего хочу, с США у нас сейчас прочные отношения

2 мин читать
Зеленский: все мировые лидеры знают, что я не ворую и чего хочу, с США у нас сейчас прочные отношения

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что все мировые лидеры, с которыми он уже встречался за время своего президентства, знают о его намерениях на этом посту и поддерживают его.

"Все мировые лидеры знают одно и видят, они знают точно и они очень меня поддерживают. Мы со всеми познакомились, они поняли, чего я хочу, к чему я стремлюсь. У них у всех работает разведка, прекрасно работает, они знают, что я ни одной копейки не взял, не украл, никому ничего не должен", - сказал он в фильме "Год президента Зеленского", который демонстрирует в среду телеканал "Украина".

Зеленский указал, что "с НАТО отношения есть, с ЕС есть прекрасные отношения". "С Международным валютным фондом, если наша Рада даст эту возможность, мы подпишем меморандум и Украина получит $8 млрд как минимум, и еще пару миллиардов от других европейских финансовых институтов – Всемирного банка, ЕБРР", - добавил он.

Президент считает, что у Украины сейчас прочные отношения и со США, и пошутил, что Украина стала "очень известной страной, которую знает каждый американец". "Не будет говорить, по каким причинам, это не важно", - добавил он.

"К Украине было плохое отношение из-за множества коррупционных схем в высшем руководстве страны. Именно из-за этого – недоверие. Украину любят, украинский народ любят, и именно из-за лица власти к Украине был приклеен такой штамп коррупционной страны. И мы меняем это", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #сша #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:30 22.04.2020
Зеленский: после президента, Кабмина, Рады нужно перезагрузить госкомпании и их набсоветы – все нужно перезагрузить

Зеленский: после президента, Кабмина, Рады нужно перезагрузить госкомпании и их набсоветы – все нужно перезагрузить

18:27 22.04.2020
Зеленский уверен в "перезагрузке" Украины за четыре года": мы увидим современную страну

Зеленский уверен в "перезагрузке" Украины за четыре года": мы увидим современную страну

17:32 22.04.2020
Офис президента обещает пресс-конференцию Зеленского по итогам первого года каденции после завершения карантина

Офис президента обещает пресс-конференцию Зеленского по итогам первого года каденции после завершения карантина

17:05 22.04.2020
Зеленский хочет создать государственного авиаперевозчика с украинским авиапарком

Зеленский хочет создать государственного авиаперевозчика с украинским авиапарком

16:39 22.04.2020
Зеленский: Нормандская встреча была сложной, но диалог не оборвался и на коленях никто не стоял

Зеленский: Нормандская встреча была сложной, но диалог не оборвался и на коленях никто не стоял

16:26 22.04.2020
Трамп сделает все от него зависящее для поддержки нефтегазовой отрасли США - глава Минэнерго

Трамп сделает все от него зависящее для поддержки нефтегазовой отрасли США - глава Минэнерго

16:26 22.04.2020
Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины и предложил ему поделиться своими идеями с Кабмином и Радой

Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины и предложил ему поделиться своими идеями с Кабмином и Радой

16:17 22.04.2020
В Украине еще не было такой "молодой" Верховной Рады, ментально она другая – Зеленский

В Украине еще не было такой "молодой" Верховной Рады, ментально она другая – Зеленский

16:13 22.04.2020
Зеленский уверен в окончании войны на Донбассе при его каденции президента Украины

Зеленский уверен в окончании войны на Донбассе при его каденции президента Украины

15:55 22.04.2020
Зеленский: мы будем менять министров, пока у нас не будет "идеального правительства"

Зеленский: мы будем менять министров, пока у нас не будет "идеального правительства"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: если генпрокурор Венедиктова не покажет результат, будет новый генпрокурор

Зеленский о "посадках весной": я не говорю правоохранителям, кого сажать и кого не трогать

Разумков созывает внеочередное заседание Рады на 24 апреля

Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины и предложил ему поделиться своими идеями с Кабмином и Радой

Зеленский уверен в окончании войны на Донбассе при его каденции президента Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: если генпрокурор Венедиктова не покажет результат, будет новый генпрокурор

Зеленский о "посадках весной": я не говорю правоохранителям, кого сажать и кого не трогать

Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию РФ, заявляет Кулеба

Разумков созывает внеочередное заседание Рады на 24 апреля

Уманский в качестве советника главы Офиса президента будет разбираться со схемами на таможне и в налоговой – Ермак

"Евросолидарность" зарегистрировала законопроект о дополнительной защите врачей и призывает принять его в пятницу - Геращенко

Зеленский: за год мы многое не сделали, до многого даже руки не дошли, но дойдут

Украина должна получить от ООН $140 млн на борьбу с коронавирусом, их думают направить регионам у линии разграничения на Донбассе

Вопрос о назначении Саакашвили вице-премьером может быть рассмотрен на внеочередном заседании Рады в пятницу – нардеп Кравчук

Евросоюз поддерживал и поддеживает Украину - Боррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА