Зеленский: после президента, Кабмина, Рады нужно перезагрузить госкомпании и их набсоветы – все нужно перезагрузить

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в стране еще только началась перезагрузка системы со сменой президента, состава парламента и формирования новой исполнительной власти.

"В стране власть мы только начали перезагружать, только начали. Сверху. Президент, правительство, Верховная Рада, все государственные предприятия, все наблюдательные советы – всё нужно перезагрузить. И только тогда у страны будет шанс вылезти из этой пропасти", - сказал он в фильме "Год президента Зеленского", который демонстрирует в среду телеканал "Украина".

Зеленский указал, что сейчас в Украине чиновник зарабатывает максимум 47 тыс. грн, а раньше были "миллионы". "Это мы изменили. Это также было сложно, потому что почти все изменения у нас, в Украине, делаются через законы. А в Верховной Раде если какой-то закон предлагает "Слуга народа", или предлагает президент, или предлагает правительство – тысячи правок. Это чтобы просто затормозить процесс", - пояснил он.

Президент подчеркнул, что в Украине нельзя просто так сменить руководителя государственного предприятия, поскольку есть наблюдательный совет, который избирается. "Берут какого-то руководителя, который брал взятки все эти пять лет. Мы хотим его уволить, но когда ты его увольняешь – идет конкурс. Это все делается не для того, чтобы через конкурс выбрать честного человека, а чтобы человека нельзя было уволить, когда он ничего не делает, когда берет взятки. А конкурс оценивает снова комиссии, в которую входят люди, которых в свое время те или иные политические силы поставили", - отметил он.