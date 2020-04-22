Политика

18:27 22.04.2020

Зеленский уверен в "перезагрузке" Украины за четыре года": мы увидим современную страну

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Зеленский уверен в "перезагрузке" Украины за четыре года": мы увидим современную страну

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ему с командой удастся за оставшиеся четыре года президентства полностью "перезагрузить" Украину и сделать ее современной страной.

"Я действительно хочу построить Украину. Я хочу передать Украину, в которой будут все дороги. Я думаю, что мы сможем за эти четыре года полностью перезагрузить Украину. И я думаю, что мы увидим современную страну, цифровую. Уверен, что мы закончим войну. Уверен в этом. И передадим Украину, в которой будет жить, не хочу загадывать, сколько миллионов людей. Но больше, чем сейчас", - сказал он в фильме "Год президента Зеленского", который демонстрирует в среду телеканал "Украина".

Зеленский уверен, что сделал правильный выбор, когда решил баллотироваться в президенты. "Я хотел помочь стране. Мы знали, что у нас война на Донбассе, но мы не знали, что нас ждет мировой экономической кризис, коронавирус, иранская трагедия (когда в начале 2020 года был сбит пассажирский самолет компании МАУ под Тегераном – ИФ). Каждый день есть вызовы", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что изначально готовилась программа, и планировалось быстро осуществлять многие шаги, но появляются обстоятельства, к которым он не готовился, и украинское общество не готовилось.

"И поэтому некоторые твои шаги, когда ты очень быстрый человек, хочешь всё поменять, всех сменить, всех заменить, всех победить, оно прямо так сразу всех – не сразу получается", - указал он.

Зеленский также убежден, что в Украине наивысшей ценностью являются люди, и он всегда хотел изменить отношение государства к гражданину Украины, чтобы к нему относились просто как к человеку.

Теги: #зеленский #реформы
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