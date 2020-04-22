Политика

17:46 22.04.2020

Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию РФ, заявляет Кулеба

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Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию РФ, заявляет Кулеба

Украина заблокировала в ООН очередную резолюцию РФ манипулятивного характера, направленную на ослабление санкций, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции. Под прикрытием борьбы с пандемией они имеют целью размыть санкционный режим. 22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ. Текст они подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась. Украина не могла поддержать такую резолюцию. Она прервала так называемую "процедуру умолчания" и заблокировала эту инициативу", - сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook в среду.

Министр отметил, что, как и несколько недель назад, Украина стала двигателем группы стран, которые помешали российским манипуляциям в ООН, и подчеркнул, что это - последовательная политика Украины.

"Как я обещал еще в начале апреля, мы будем и в дальнейшем вместе с партнерами блокировать попытки России разрушить санкционные режимы. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, которые преследуют одну цель - ослабить санкции ", - добавил глава МИД.

Как говорится в сообщении МИД, примером эффективных решений являются две резолюции о противодействии Covid-19, уже одобренные Генассамблеей ООН, соавтором которых стала также Украина.

По словам Кулебы, Украина предана реальной борьбе с пандемией и эффективным и слаженным действиям мирового сообщества. "Общая цель - это победа над вирусом, а не над санкциями за военную агрессию ", - сказал Кулеба.

В МИД напомнили, что 3 апреля Украина уже блокировала предыдущую попытку РФ провести в Генеральной ассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций.

Теги: #рф #кулеба #оон
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