Политика

17:43 22.04.2020

Разумков созывает внеочередное заседание Рады на 24 апреля

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Разумков созывает внеочередное заседание Рады на 24 апреля

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва и в соответствии с ч.8 ст.19 Регламента Рады… созвать внеочередное пленарное заседание… на 13 часов 24 апреля 2020 года", - цитирует распоряжение спикера сайт парламента в среду.

Согласно распоряжению, в повестке дня - проекты постановлений об отмене двух решений Рады от 16 апреля 2020 г. - о принятии в целом законопроекта о внесении изменений в Регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3) и о принятии во втором чтении законопроекта об изменениях в закон "О местном самоуправлении в Украине" (№2653-П).

Рада также намерена рассмотреть проект постановления о создании временной следственной комиссии парламента по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части госбюджета Украины (№3358).

Кроме этого, в повестке дня заседания - законопроекты о внесении изменений в некоторые законы о безопасности использования ядерной энергии (№2372), о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о штрафных баллах (№2809), о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (№№3205, 3205-1), о внутреннем водном транспорте (№1182-1-д), о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи) (№3364), о внесении изменений в некоторые законы об определении ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (№2234).

Теги: #верховная_рада #разумков
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