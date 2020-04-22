Офис президента обещает пресс-конференцию Зеленского по итогам первого года каденции после завершения карантина

Офис президента Украины обещает пресс-конференцию Владимира Зеленского, посвященную итогам первого года его пребывания на посту, после завершения карантина в связи с пандемией коронавируса.

"Сегодня, в 19:00, на официальных страницах Офиса президента Украины в социальных сетях состоится премьерный показ фильма "Год президента Зеленского". Кроме того, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов. Офис президента обращает внимание представителей СМИ, что после завершения карантина Владимир Зеленский непременно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера, смогут задать вопросы по итогам года президентства", - говорится в сообщении на странице ОП в Facebook в среду.