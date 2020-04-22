Политика

16:26 22.04.2020

Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины и предложил ему поделиться своими идеями с Кабмином и Радой

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Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины и предложил ему поделиться своими идеями с Кабмином и Радой

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины и предложил ему поделиться своими идеями с Кабинетом министров и Верховной Радой Украины, отмечают в Офисе президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента.

Теги: #зеленский #саакашвили
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