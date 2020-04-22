Зеленский: за год мы многое не сделали, до многого даже руки не дошли, но дойдут

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что почти за год его пребывания на этом посту он еще многое не успел сделать, до многого не дошли руки, но это еще произойдет.

"Мне казалось, особенно когда была предвыборная кампания, что каждый день ты проживаешь как год. То есть время шло очень медленно, а потом бац - и прошел почти действительно год. Думаю, возможно, буду единственным человеком, который является президентом страны и который готов говорить откровенно, что, вот, у нас была программа, вот что из этой программы мы уже сделали", - сказал он в фильме "Год президента Зеленского", который демонстрирует телеканал "Украина" в среду.

"Можно проанализировать, давайте об этом поговорим, что не сделано, почему. Много чего не сделали, много к чему даже руки не дошли, но дойдут", - подчеркнул Зеленский.