"Евросолидарность" зарегистрировала законопроект о дополнительной защите врачей и призывает принять его в пятницу - Геращенко

Народные депутаты из "Европейской солидарности" зарегистрировали законопроект, направленный на дополнительную защиту медицинских работников, и настаивают на его рассмотрении в пятницу на внеочередном заседании Верховной Рады, сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Наша фракция сегодня зарегистрировала законопроект о дополнительной защите врачей. Мы настаиваем, чтобы этот закон был принят на внеочередной сессии в пятницу и собираем подписи под этой инициативой", - написала Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

"Для "Европейской Солидарности" защита медиков сейчас является приоритетом номер один. Во-первых, Фонд Порошенко, наша команда уже передали больницам тысячи необходимых защитных костюмов (кстати, очень приятно было получить обратную связь от медиков, которые довольны качеством этих костюмов). Также знаю, что большую благотворительную помощь больницам во всех регионах сейчас передает корпорация "Рошен", - отметила она.

Во-вторых, пишет парламентарий, "Евросолидарность" настояла, чтобы в изменения в госбюджет была заложена норма о страховании врачей.