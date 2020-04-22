Политика

14:29 22.04.2020

Украина должна получить от ООН $140 млн на борьбу с коронавирусом, их думают направить регионам у линии разграничения на Донбассе

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Украина должна получить от ООН $140 млн на борьбу с коронавирусом, их думают направить регионам у линии разграничения на Донбассе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ООН выделяет странам, которые в этом нуждаются, средства для борьбы с коронавирусом, и Украина должна получить $140 млн.

"Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить в области, которые расположены у линии разграничения", - отметил он в среду на совещании по борьбе с коронавирусом у президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #ордло #оон
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