Политика

14:21 22.04.2020

Вопрос о назначении Саакашвили вице-премьером может быть рассмотрен на внеочередном заседании Рады в пятницу – нардеп Кравчук

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Вопрос о назначении Саакашвили вице-премьером может быть рассмотрен на внеочередном заседании Рады в пятницу – нардеп Кравчук

Парламентская фракция "Слуга народа" пригласила экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, как возможного кандидата на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ, на свое заседание, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Да, действительно, кандидатура Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ рассматривается. Про такую возможность сообщил Давид Арахамия (глава фракции "Слуга народа" – ИФ-У). Саакашвили поддерживает президент, и сейчас мы сигнально собираем информацию, поддержат ли его народные депутаты. Уже есть ряд вопросов по его полномочиям, по его планам, поэтому мы пригласили Саакашвили на заседание фракции в пятницу, чтобы он имел возможность рассказать о планах, и дать ответы на вопросы, и тогда можно будет уже делать окончательные выводы, насколько высока его поддержка фракцией", - сказала Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Она также сообщила, что вопрос о назначении Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ может быть рассмотрен на внеочередном заседании Верховной Рады в пятницу.

Теги: #кравчук #саакашвили #кадры
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