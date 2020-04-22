Правительство должно как можно скорее выделить финпомощь пострадавшим от пожаров в Житомирской области – Зеленский

Правительство Украины как можно скорее должно принять решение о выделении финансов пострадавшим от пожаров в Житомирской области, а руководство региона – помочь людям максимально быстро восстановить жилье, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

"Ни у кого, кроме власти и государства, нет таких финансовых возможностей, чтобы помочь жителям сгоревших сел восстановить жилье и улучшить жилищные условия после этой катастрофы", - цитирует его пресс-служба главы государства в среду.

На совещании в среду у президента министр развития громад и территорий Алексей Чернышев сообщил, что более 70 жилых домов было уничтожено или существенно повреждено огнем в результате масштабных пожаров в Житомирской области, почти 50 человек эвакуировали.

Накануне по поручению Зеленского министр вместе с главой Житомирской ОГА Виталием Бунечко, представителями ГСЧС и лесного хозяйства посетил населенные пункты Островы, Нижняя Рудня, Личманы и Магдин Овручского района, которые наиболее пострадали от массовых пожаров.

"Предварительно сумма, которую могут выделить для финансовой помощи пострадавшим, составляет 25 млн грн. Также подсчитываются убытки, нанесенные государству из-за уничтожения зеленых насаждений", - отметил Чернышев.

Министр также указал, что, несмотря на различные слухи, погибших в пожарах не было.

Все пожары в области локализованы, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Зеленский выразил благодарность всем, кто боролся с огнем, а также отметил важность работы волонтеров, которые помогали пострадавшим, и призвал власти как можно скорее решить жилищные вопросы пострадавших.