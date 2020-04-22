Единоразовая выплата пенсионерам и получателям соцпомощи в 1 тыс. грн не будет учитываться при назначении субсидий – решение Кабмина Украины

Кабинет министров Украины определил, что одноразовая выплата в размере 1 тыс. грн пенсионерам и получателям социальной помощи не будет учитываться в доход при назначении жилищных субсидий.

В частности, правительство постановило, что размер одноразовой денежной помощи в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 не будет включаться в расчет доходов лиц при назначении жилищных субсидий.

Как сообщалось, ранее Кабмин определил порядок выплаты одноразовой помощи в размере 1 тыс. грн 10,6 млн пенсионеров и получателей социальной помощи.