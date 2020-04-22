Украина рассчитывает на новые возможности для дальнейшей политической и экономической интеграции в ЕС на основе Соглашения об ассоциации

От заседания министров иностранных дел Европейского Союза Украина ожидает дальнейшей поддержки суверенитета и территориальной целостности, продолжения санкционной политики в отношении России, а также новых возможностей для дальнейшей политической и экономической интеграции страны в ЕС на основе Соглашения об ассоциации, заявил заместитель украинского министра иностранных дел Егор Божок.

"От сегодняшнего заседания министров иностранных дел Европейского Союза Украина ожидает дальнейшей поддержки суверенитета и территориальной целостности нашего государства, продолжения санкционной политики против России за развязанную ею в 2014 году беспрецедентную агрессию против Украины... В то же время мы рассчитываем на новые возможности для дальнейшей политической и экономической интеграции Украины в ЕС на основе Соглашения об ассоциации, которое реализуется довольно успешно и давно уже нуждается в усилении и модернизации, прежде всего в экономической части", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Кроме того, Божок отметил, что Украина также рассчитывает на помощь ЕС в сложной финансово-экономической ситуации, в которой, как и подавляющее большинство других стран Европы, оказалась Украина из-за общемировой рецессии, вызванной пандемией COVID-19

"Мы также рассчитываем на возможности для дальнейшей интеграции на основе других существующих в ЕС механизмов. Это касается, в частности, инициативы "Восточное партнерство", в рамках которой в дальнейшей перспективе мы ожидаем применения к странам-участницам этой инициативы дифференцированного подхода с учетом их европейских стремлений", - подчеркнул замминистра.