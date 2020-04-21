Политика

20:55 21.04.2020

Восточное партнерство должно способствовать постепенной интеграции ассоциированных партнеров, в том числе Украины, во внутренний рынок ЕС - Кулеба

2 мин читать
Восточное партнерство должно способствовать постепенной интеграции ассоциированных партнеров, в том числе Украины, во внутренний рынок ЕС - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе видеоконференции в формате "Группы друзей Украины в ЕС" с коллегами из государств-членов ЕС и представителями институтов Евросоюза сообщил, что Восточное партнерство должно способствовать постепенной интеграции ассоциированных партнеров, в том числе Украины, во внутренний рынок ЕС.

"В контексте подготовки нынешнего Саммита инициативы ЕС Восточное партнерство Дмитрий Кулеба подчеркнул, что для Украины важна амбициозность и стратегический характер будущей политики ЕС в отношении восточных партнеров с учетом их европейских стремлений. Украинская сторона исходит из того, что Восточное партнерство должно способствовать постепенной интеграции ассоциированных партнеров, в том числе Украины, во Внутренний рынок ЕС, как это закреплено в соглашениях об ассоциации", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины во вторник.

Встреча состоялась накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС, которое пройдет 22 апреля. Во время заседания планируется обсуждение украинской проблематики.

Также министры обменялись мнениями о координации действий Украины и ЕС в противодействии пандемии COVID-19 и преодолении ее социально-экономических последствий. Кулеба поблагодарил ЕС за оперативное выделение Украине важной гуманитарной и финансовой поддержки.

Министры иностранных дел государств-членов ЕС отметили, что прорабатывают дополнительные пути помощи Украине в борьбе с пандемией и посткризисном восстановлении экономики. Украинский министр проинформировал коллег о мерах, принимаемых правительством для минимизации негативных последствий пандемии для экономики страны, и состоянии реализации внутренних реформ, в частности в контексте европейской интеграции.

"Украина знает, как продолжать реформы и при этом вести войну против российской агрессии и против распространения пандемии", - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД.

Кроме того, представители ЕС приветствовали прогресс, достигнутый украинской властью в осуществлении реформ и принятии ключевых законодательных решений, в частности по либерализации рынка земли. Отдельно они подчеркнули важность возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

Кулеба подробно проинформировал собеседников о ситуации в Донбассе. Министр сообщил об обстрелах украинских позиций со стороны контролируемых РФ территорий, невыполнении российской стороной положений Минских договоренностей и решений Нормандского саммита. Собеседники выразили обеспокоенность блокированием Россией доступа СММ ОБСЕ и международных гуманитарных организаций на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей.

МИД подчеркивает, что на фоне спекулятивных попыток РФ ослабить санкционное давление под прикрытием пандемии государства-члены ЕС заверили в неизменности своих подходов: санкции, введенные против России, будут действовать до полного выполнения Минских договоренностей и деоккупации украинской территории.

Теги: #кулеба #восточное_партнерство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:43 20.04.2020
Саммит Восточного партнерства переносится на вторую половину 2020 года

Саммит Восточного партнерства переносится на вторую половину 2020 года

10:51 17.04.2020
Пандемия Covid-19 не помешает расследованию причин катастрофы самолета "МАУ" в Иране – Кулеба

Пандемия Covid-19 не помешает расследованию причин катастрофы самолета "МАУ" в Иране – Кулеба

18:41 15.04.2020
Индия предоставит Украине партию лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19 – Кулеба

Индия предоставит Украине партию лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19 – Кулеба

14:53 15.04.2020
Кулеба заверил, что Украина продолжает переговоры с Ираном, в том числе касаемо возвращения "черных ящиков" сбитого самолета "МАУ"

Кулеба заверил, что Украина продолжает переговоры с Ираном, в том числе касаемо возвращения "черных ящиков" сбитого самолета "МАУ"

14:19 15.04.2020
Кулеба о помощи Албании: Нельзя в международных отношениях начав дело, не довести его до конца

Кулеба о помощи Албании: Нельзя в международных отношениях начав дело, не довести его до конца

11:32 14.04.2020
Кулеба и Сиярто обсудили противодействие пандемии Covid-19

Кулеба и Сиярто обсудили противодействие пандемии Covid-19

13:30 11.04.2020
Кулеба взял на контроль вопрос защиты прав несовершеннолетних украинских студентов в Польше в период карантина

Кулеба взял на контроль вопрос защиты прав несовершеннолетних украинских студентов в Польше в период карантина

14:20 10.04.2020
США поддерживают Украину, в том числе в борьбе с COVID19 - временная поверенная по делам США в Украине

США поддерживают Украину, в том числе в борьбе с COVID19 - временная поверенная по делам США в Украине

11:44 10.04.2020
Пристайко назначен главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины вместо Кулебы

Пристайко назначен главой Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины вместо Кулебы

11:04 10.04.2020
Поддерживаю любые аргументы и креативные идеи, способствующие прекращению агрессии РФ против Украины и деоккупации Крыма - Кулеба

Поддерживаю любые аргументы и креативные идеи, способствующие прекращению агрессии РФ против Украины и деоккупации Крыма - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За год президентства Зеленского Украина исчезла из приоритетных тем мировой политики - Герасимов

Рада примет закон о банковской деятельности, несмотря на количество правок - нардеп Качура

За год президентства Зеленского нет больших провалов, Украина получила импульс для изменений, но и пока нет глобальных прорывов – политологи

Санкционная политика ЕС относительно России остается неизменной - Боррель

Профильный комитет Рады уже рассмотрел около 1000 поправок к законопроекту о банковской деятельности, 235 учтены – нардеп Железняк

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардеп Шахов о годе президентства Зеленского: Год прошел, а ничего не сделано

Отсутствие профессиональной команды является основной ошибкой Зеленского – нардеп от ОПЗЖ Плачкова

"Зеленовирус", которым инфицировали общество год назад, опасен тем, что на смену ему может прийти диктатура, заявляют в Евросолидарности

Профильный комитет Рады рассмотрел 15% поправок к банковскому законопроекту и продолжит работу в среду - нардеп

За год президентства Зеленского Украина исчезла из приоритетных тем мировой политики - Герасимов

Рада примет закон о банковской деятельности, несмотря на количество правок - нардеп Качура

Зеленский продемонстрировал, что с РФ можно общаться и договариваться без сдачи национальных интересов - зампред фракции "Слуга народа" Ткаченко

За почти год президентства Зеленский так и не искоренил коррупцию во власти Украины и не разработал стратегический план деоккупации Донбасса - Наливайченко

За год президентства Зеленского нет больших провалов, Украина получила импульс для изменений, но и пока нет глобальных прорывов – политологи

Подразделение Офиса президента, занимающееся вопросами нацбезопасности и обороны, претерпевает организационные и кадровые изменения, отмечают в ОП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА