Восточное партнерство должно способствовать постепенной интеграции ассоциированных партнеров, в том числе Украины, во внутренний рынок ЕС - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе видеоконференции в формате "Группы друзей Украины в ЕС" с коллегами из государств-членов ЕС и представителями институтов Евросоюза сообщил, что Восточное партнерство должно способствовать постепенной интеграции ассоциированных партнеров, в том числе Украины, во внутренний рынок ЕС.

"В контексте подготовки нынешнего Саммита инициативы ЕС Восточное партнерство Дмитрий Кулеба подчеркнул, что для Украины важна амбициозность и стратегический характер будущей политики ЕС в отношении восточных партнеров с учетом их европейских стремлений. Украинская сторона исходит из того, что Восточное партнерство должно способствовать постепенной интеграции ассоциированных партнеров, в том числе Украины, во Внутренний рынок ЕС, как это закреплено в соглашениях об ассоциации", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины во вторник.

Встреча состоялась накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС, которое пройдет 22 апреля. Во время заседания планируется обсуждение украинской проблематики.

Также министры обменялись мнениями о координации действий Украины и ЕС в противодействии пандемии COVID-19 и преодолении ее социально-экономических последствий. Кулеба поблагодарил ЕС за оперативное выделение Украине важной гуманитарной и финансовой поддержки.

Министры иностранных дел государств-членов ЕС отметили, что прорабатывают дополнительные пути помощи Украине в борьбе с пандемией и посткризисном восстановлении экономики. Украинский министр проинформировал коллег о мерах, принимаемых правительством для минимизации негативных последствий пандемии для экономики страны, и состоянии реализации внутренних реформ, в частности в контексте европейской интеграции.

"Украина знает, как продолжать реформы и при этом вести войну против российской агрессии и против распространения пандемии", - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД.

Кроме того, представители ЕС приветствовали прогресс, достигнутый украинской властью в осуществлении реформ и принятии ключевых законодательных решений, в частности по либерализации рынка земли. Отдельно они подчеркнули важность возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

Кулеба подробно проинформировал собеседников о ситуации в Донбассе. Министр сообщил об обстрелах украинских позиций со стороны контролируемых РФ территорий, невыполнении российской стороной положений Минских договоренностей и решений Нормандского саммита. Собеседники выразили обеспокоенность блокированием Россией доступа СММ ОБСЕ и международных гуманитарных организаций на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей.

МИД подчеркивает, что на фоне спекулятивных попыток РФ ослабить санкционное давление под прикрытием пандемии государства-члены ЕС заверили в неизменности своих подходов: санкции, введенные против России, будут действовать до полного выполнения Минских договоренностей и деоккупации украинской территории.