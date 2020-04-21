Политика

19:57 21.04.2020

Нардеп Шахов о годе президентства Зеленского: Год прошел, а ничего не сделано

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Нардеп Шахов о годе президентства Зеленского: Год прошел, а ничего не сделано

Уровень поддержки президента Украины Владимира Зеленского за год пребывания на должности снизился, а ряд ключевых изменений в кадровой и социальной политике, промышленности и энергетике так и не состоялись, убежден член депутатской группы "Доверие", народный депутат Сергей Шахов.

"73% поддержки Владимира Зеленского во втором туре рассыпались, как глиняный Колос. Как человек он неплохой, наверное, хотел что-то изменить к лучшему, постоянно говорил: "Я не политик" - так зачем он шел в политику, если у него нет стальных нервов и силы?", - заявил Шахов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Член депутатской группы "Доверие" высказал ряд претензий к первому году президентства Зеленского и работе его команды в парламенте и Кабинете министров.

"Во-первых, деолигархизация не состоялась. Во-вторых, пошла дальше медицинская реформа. Король "голый", потому что у него нет команды, а те, кто есть - замыливают ему глаза. (…) Энергетическая реформа: Зеленский заявлял, что необходимо снижать цену на электроэнергию, а она только растет. Угольная отрасль не развивается, люди голодают, потому что нет рабочих мест. Промышленность упала на более чем 10%, а с коронавирусом - она рухнула", - считает Шахов.

Он подверг критике кадровую политику команды президента, в частности экс-министра образования и науки Анну Новосад, сказав, что вместо нее на этот пост должны были назначить профессионалов.

"С тем же коронавирусом можно было много сделать не только для Украины, но и для всего мира. Мы пятая страна, в которой ученые нашли тесты по выявлению антител. Иностранные тесты в десятки раз дороже, почему мы не используем наши? Потому что на этом себе набивают карманы "жирные коты", а Зеленский этого не видит или не хочет видеть", - убежден нардеп.

По словам Шахова, в сложившейся экономической ситуации, необходимо было договориться с МВФ об отсрочке выплат по уже имеющимся внешним долгам на 10 лет, а за это время перезапустить экономку страны и только потом отдавать кредиты.

Сергей Шахов убежден, что на местных выборах, которые должны состоятся в конце октября, партия "Слуга народа" не получит такой большой поддержки избирателей, как на президентских и парламентских выборах.

"Я считаю, что год прошел за минуту, а ничего не сделано. Для людей год, как вечность, они ждали перемен. Теперь будем ждать, что произойдет в политике в октябре месяце. Октябрь также покажет все рейтинги, и на местных выборах люди должны будут смотреть, за кого они будут голосовать", - добавил нардеп.

 

Теги: #год #зеленский #мнение
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