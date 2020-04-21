Политика

18:52 21.04.2020

"Зеленовирус", которым инфицировали общество год назад, опасен тем, что на смену ему может прийти диктатура, заявляют в Евросолидарности

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"Зеленовирус", которым инфицировали общество год назад, опасен тем, что на смену ему может прийти диктатура, заявляют в Евросолидарности

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко заявляет, что "непрофессиональная команда Зеленского прогнозируемо разрушает государственные институты и не может проводить международную политику в интересах Украины".

"Год назад я не находилась в иллюзиях и "розовых очках", не ошиблась в своих прогнозах относительно результатов выборов. Ведь инфантильное общество, пласт неприхотливых избирателей начали формировать задолго до президентских выборов - через пошлые "кварталы", примитивные сериалы, уничтожающую критику, иногда справедливую, часто - нет, команды Порошенко. Был запрос на обновление - рациональный и иррациональный", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Она утверждает, что не ошиблась и в прогнозе «эпохи Зеленского».

"Непрофессиональная команда без идеологии и принципов, которая сдает позиции наружу, отходит от правила "ничего об Украине без Украины", разрушает государственные институты - стала символом хаоса", - подчеркнула политик.

В то же время она отметила, что теперь куда-то исчезли активисты, борцы, все эти "анти", "евро", "оптимисты" и другие, которые все предыдущие 5 лет в унисон с "кварталом" критиковали каждый шаг власти.

"Куда исчезло "гражданское общество", и было ли оно, за редким исключением? Где акции с трусами под Верховной Радой, в которых ящиках футболки "Кто убил Шеремета и Катю Гадзюк?", - добавила надеп.

"Тем ценнее те общественные организации и активисты, защищающие демократию. Сегодня очень сильная оппозиция и сильное гражданское общество. Важно, чтобы оно вышло из летаргического сна. Потому что после этого Зе-водевиля будет единственный позитив - люди наедятся популизма, переболеют зеленовирусом. И спрос на сильную руку. А значит после хаоса сможет прийти диктатура. И это очень опасно", - убеждена Геращенко.

Как сообщалось, 21 апреля 2019 года в Украине состоялся второй тур президентских выборов, в котором победил Зеленский.

Теги: #президент #геращенко #зеленский #евросолидарность
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