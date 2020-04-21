За год президентства Зеленского Украина исчезла из приоритетных тем мировой политики - Герасимов

За год пребывания у власти президента Украины Владимира Зеленского страна фактически исчезла из международной повестки дня, война на Донбассе продолжается, и люди стали жить хуже, заявляет сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

"Зеленский не смог удержать в рабочем режиме международную коалицию в поддержку Украины, которую бережно создавал (пятый президент Украины Петр – ИФ-У) Порошенко. Украина еще до коронавируса исчезла из приоритетных тем мировой политики. Фактически свернута европейская и евроатлантическая интеграция. На бумаге и на уровне заявлений она существует, но практические реальные шаги отсутствуют. (Президент РФ Владимир – ИФ-У) Путин получил сигнал, что украинское руководство признает право вето РФ на вступление Украины в НАТО", - сказал Герасимов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, "за год пребывания у власти Зеленский доказал свою несостоятельность и неспособность эффективно управлять большой страной".

"Война не закончилась, на фронте обстрелы, в результате которых погибают защитники Украины. Посмотреть в глаза Путину Зеленский смог, а вот остановить Россию не смог",- отметил сопредседатель парламентской фракции.

Народный депутат также подчеркнул, что за прошедший год так и не началась борьба с коррупцией.

"Ему (Зеленскому - ИФ-У) оставили и независимое НАБУ, и Высший антикоррупционный суд, а в результате никаких завершенных дел против нынешних коррупционеров. 14 тысяч гривень - доход от конфискации имущества коррупционеров. Куры смеются", - сказал он.

Герасимов напомнил, что Зеленский получил от предыдущей власти во главе с пятым президентом Порошенко экономику на подъеме, что рост ВВП составлял 4,5%, а уже к концу 2019 года, еще до пандемии коронавируса, украинская экономика покатилась в пропасть, а люди стали жить хуже.

"Зеленский так и не преодолел зависимости от Игоря Коломойского, о чем только в последние недели свидетельствует промедление с принятием банковского антидефолтного законодательства. Это упорно толкает Украину к дефолту", - отметил Герасимов.

По его словам, при Зеленском олигархи быстро восстанавливают влияние на власть, и дошло до того, что между ними разделили влияние в регионах.

"На всех уровнях происходит ползучий пророссийский реванш: представители команды (экс-президента Виктора – ИФ-У) Януковича получают должности даже в ГБР. Начались преследования майдановцев", - отметил народный депутат.

По мнению Герасимова, сосредоточив абсолютную власть, Зеленский не выполнил свои предвыборные обещания.

"Чуда не произошло - остроумный лидер группы "95 квартала" не превратился в серьезного лидера украинской нации и президента. То, что со сцены казалось так легко, на практике оказалось трудным и сложным вызовом", - подытожил политик.

21 апреля 2019 года в Украине состоялся второй тур президентских выборов, в котором победил Зеленский.