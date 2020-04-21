Политика

18:19 21.04.2020

Рада примет закон о банковской деятельности, несмотря на количество правок - нардеп Качура

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Рада примет закон о банковской деятельности, несмотря на количество правок - нардеп Качура

Несмотря на количество правок, Верховная Рада примет закон о банковской деятельности, сообщил народный депутат, фракция "Слуга народа" Александр Качура.

"На самом деле, несмотря на то, за два или за три дня рассмотрят или больше, мы получим законопроект о банковской деятельности однозначно. У нас есть поддержка внутри фракции, у нас есть поддержка в других фракциях. Потому те, кто пытается заблокировать процесс, ничего им не удастся, им не удастся заблокировать необходимый законопроект для усиления переговорной позиции с Международным валютным фондом", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.

По словам Качуры, законопроект, возможно, будет принят на следующей неделе.

"В четверг я сомневаюсь, поскольку еще не приняты изменения в регламент... Регламент заблокирован постановлениями так называемыми об отмене этого законопроекта. Потому мы должны сначала отклонить эти постановления, чтобы законопроект был подписан, и после этого у комитета есть время, чтобы сформировать таблицу и применить особую процедуру. Мы соберем 150 подписей народных депутатов, проголосуем особую процедуру принятия данного законопроекта, и после этого обязательно его примем. Я думаю, что это даже вопрос будет не дней, а часов", - добавил нардеп.

Кроме того, он отметил, что следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится "ориентировочно в четверг-пятницу". "Но еще окончательной даты и принятого консолидированного решения нет, когда именно произойдет заседание", - пояснил депутат.

Теги: #законопроект #банки #рада #качура
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