Политика

17:42 21.04.2020

Зеленский продемонстрировал, что с РФ можно общаться и договариваться без сдачи национальных интересов - зампред фракции "Слуга народа" Ткаченко

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Зеленский продемонстрировал, что с РФ можно общаться и договариваться без сдачи национальных интересов - зампред фракции "Слуга народа" Ткаченко

Президент Владимир Зеленский за год со дня своего избрания продемонстрировал, что достижение мира на Донбассе для него является ключевой задачей, а с представителями Российской Федерации можно проводить переговоры и договариваться без сдачи национальных интересов, заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко.

"Самая главная тема для нас — это мир. И президент Зеленский этому уделяет очень много усилий. Поэтому есть и реальные результаты: разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском, обмен пленными – процесс идет системно, это не "кампанейщина" и не пиар, это реальная работа по освобождению и возвращению наших людей домой. И я знаю, что эта работа будет продолжаться в самое ближайшее время", - заявил Ткаченко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" видит также смену при Зеленском переговорной позиции Украины по отношению к РФ по окончанию войны на Донбассе.

"Владимир Зеленский продемонстрировал, что с Россией можно общаться и договариваться без сдачи национальных интересов и проявил себя в этих переговорах как сильный, последовательный и дальновидный политик. Именно так его воспринимают и партнеры по Нормандскому формату, потому что, именно усилиями Зеленского удалось реанимировать эту переговорную площадку, которая практически впала в кому в 2016 году", - говорит депутат.

Ткаченко также упомянул постройку при действующем президенте временного моста через р.Северский Донец на КПВВ "Станица Луганская", чем был упрощен процесс перехода граждан через линию разграничения.

"Да и вообще впервые в истории Украины у нас появился президент, который не делит страну на свой электорат и на чужой. Он не раскалывает народ, не натравливает один регион на другой, он изменил государственную риторику по отношению к гражданам. Он сшивает Украину, он обращается ко всем избирателям, и тем, кто голосовал "за" и кто голосовал "против". И поэтому он является сегодня политиком, которому больше всего доверяет население Украины", - утверждает зампред фракции.

Депутат возлагает большие надежды на продолжение переговоров по установлению мира на Донбассе и реинтеграции оккупированных территорий после окончания пандемии коронавируса.

"Я уверен, что, несмотря на пандемию, которая очень сильно изменила нашу жизнь и наши планы, работа президента и всей нашей команды по достижению мира на Донбассе продолжается и в ближайшее время будут новые сильные шаги и новые реальные результаты. Будут новые договорённости в Нормандском формате, серьёзные подвижки в Минске. Как и обещал Владимир Зеленский, мы в обозримое время вернём и людей, и территории", - считает Ткаченко.

Теги: #президент #зеленский #ткаченко #слуга_народа
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