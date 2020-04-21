Политика

16:46 21.04.2020

Санкционная политика ЕС относительно России остается неизменной - Боррель

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Санкционная политика ЕС относительно России остается неизменной - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС заявил, что санкции против РФ должны сохраняться до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, сообщает МИД Украины.

"Глава дипломатии ЕС заверил, что санкционная политика Евросоюза относительно России остается неизменной. Он отметил, что санкции против России должны сохраняться до полного выполнения ею Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Глава МИД поблагодарил Жозепа Борреля за четкую позицию по этому вопросу", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины во вторник.

Кулеба подробно проинформировал Борреля о ситуации на линии разграничения, где продолжаются обстрелы со стороны временно оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей. Глава МИД положительно отметил недавний прогресс в вопросе обмена удерживаемыми лицами. В то же время, министр отметил, что по другим направлениям переговоров в Минске достичь прогресса пока не удается. Кулеба подчеркнул, что целью Украины в дальнейшем остается достижение мира на Донбассе.

Особое внимание Кулеба обратил на положение украинских политзаключенных, которые до сих пор незаконно удерживаются в Крыму и на территории России.

Стороны обсудили приоритеты ключевых реформ в Украине. В частности, Кулеба сообщил об историческом прогрессе в принятии земельной реформы и заверил, что закон о регулировании банковской деятельности остается в приоритете правительства, несмотря на попытки его заблокировать. В свою очередь, Боррель отметил, что эти и другие реформы чрезвычайно важны для дальнейшего сотрудничества Украины и ЕС.

Собеседники договорились также активизировать совместные усилия Украины и ЕС в противодействии дезинформации, объем которой во времена пандемии значительно возрос.

Кроме того, Кулеба поблагодарил ЕС за пакет поддержки Украины в 190 млн. евро. Глава МИД назвал его "настоящим актом поддержки друзей, не только партнеров".

В частности, около 15 млн евро будут направлены на поддержку системы здравоохранения, 61 млн евро предусмотрен для поддержки экономики, 20 млн евро - для поддержки малых и средних предприятий, 25 млн евро - малых фермерских хозяйств, 4 млн евро - на поддержку наиболее уязвимых групп населения.

Глава МИД также поблагодарил за дополнительные 13 млн евро гуманитарной помощи для населения на Донбассе, страдающего от войны.

В ответ на приглашение Кулебы Боррель подтвердил готовность посетить Украину с визитом, как только ситуация позволит восстановить зарубежные путешествия, и подчеркнул, что это будет его первый зарубежный визит.

Теги: #боррелль #ес #санкции_против_рф
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