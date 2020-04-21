Политика

16:30 21.04.2020

Глава Офиса президента указывает на недопустимость конфликтов между главами ОГА и мэрами

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Глава Офиса президента указывает на недопустимость конфликтов между главами ОГА и мэрами

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак указывает на недопустимость конфликтов между руководством ОГА и мэрами городов и отмечает, что президент Владимира Зеленский оперативно получает информацию как от руководителей областей, так и от мэров.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во вторник на селекторном совещании руководителя ОП с главами обладминистраций, которое Ермак провел по поручению Зеленского, он через видеосвязь познакомил глав ОГА со своими заместителями и призвал их к более активной коммуникации по профильным вопросам.

"В частности, подчеркивалась необходимость улучшить скорость получения информации от местных властей, особенно данных критического значения", - говорится в сообщении.

В свою очередь мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко отметил, что руководители областей должны более тесно сотрудничать с городскими головами, ведь они являются лидерами местных громад.

"У некоторых мэров есть своя точка зрения на ряд вопросов, но есть вопросы государственного уровня. Мэры должны отвечать за свои решения", - указал Кличко.

Была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время селекторного совещания с мэрами, где эти вопросы будут рассмотрены более предметно.

Теги: #мэры #ога #ермак
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