Политика

14:20 21.04.2020

Профильный комитет Рады уже рассмотрел около 1000 поправок к законопроекту о банковской деятельности, 235 учтены – нардеп Железняк

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Профильный комитет Рады уже рассмотрел около 1000 поправок к законопроекту о банковской деятельности, 235 учтены – нардеп Железняк

Парламентский комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политике во вторник рассматривает поправки ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

"Комитет начался в 10 утра, присутствовал министр юстиции. Рассмотрение идет по абзацам, которых чуть больше 70. Сейчас рассмотрели 4 абзаца - это ориентировочно 1000 правок, цитирует пресс-служба партии "Голос" заместителя главы одноименной фракции, первого заместителя главы комитета по вопросам финансов Ярослава Железняка.

По его словам, комитет учел 235 поправок, в том числе все правки от "Голоса" - 10, а также от "ЕС" и "Батькивщины".

Комитет продолжит заседание в 14.00.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", заседание комитета проходит в режиме видеоконференции.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д о банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Ко второму чтению к законопроекту было подано более 16 тысяч поправок. Позже председатель профильного комитета Даниил Гетманцев сообщил об отклонении комитетом 4 тыс. 770 поправок из общего числа предлагаемых.

На прошлой неделе подкомитет по вопросам банковской деятельности финансового комитета Рады принял решение рассматривать во втором чтении законопроект №2571-д на заседании профильного комитета по разделам.

"Мы не будем идти по каждой поправке отдельно, а будем рассматривать разделами. Таких разделов 63 (в соответствии с абзацами согласно тексту законопроекта к первому чтению) и будем голосовать каждый абзац отдельно… Сначала согласно 119 статьи регламента будем утверждать каждый абзац, а если поправки в него не вошли, то они будут считаться отклоненными. Причем, дается возможность и членам комитета и инициаторам поправок коротко выступить", - рассказал Железняк.

По его словам, при таком механизме на рассмотрение поправок ко второму чтению банковского законопроекта уйдет менее суток. "Приблизительно, если все будет по полной процедуре, то через 21 час мы закончим рассмотрение этого законопроекта на комитете", - отметил парламентарий.

Теги: #законопроект #банки #рада
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