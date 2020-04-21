Политика

13:26 21.04.2020

"Голос" требует от Кабмина и СНБО плана действий по предупреждению чрезвычайных экологических ситуаций

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"Голос" требует от Кабмина и СНБО плана действий по предупреждению чрезвычайных экологических ситуаций

Партия "Голос" требует от Кабинета министров Украины и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предоставить план действий по предупреждению экологических чрезвычайных ситуаций в Украине.

"К сожалению, чиновники новой власти повторяют ошибки старой - начинают работать только тогда, когда есть общественное давление. Мы призываем их не ждать новых смогов, пылевых и дымовых бурь, а начать работать над их предупреждением уже сейчас. "Голос" сегодня направил соответствующий запрос в СНБО и КМУ, где мы требуем предоставить план действий по предупреждению экологических чрезвычайных ситуаций", - цитирует сайт политической партии "Голос" депутата своей фракции, члена парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Лесю Василенко.

"Голос" также требует от правительства запустить в Украине государственную систему мониторинга качества воздуха по европейским стандартам, возвратить средства на природоохранные мероприятия в бюджет и наладить систему коммуникации с гражданами, чтобы во время возможных чрезвычайных ситуаций люди получали понятную и достоверную информацию.

Теги: #снбо #голос #экология #требование
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