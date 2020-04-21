Политика

11:20 21.04.2020

Нардеп Герасимов о годовщине президентских выборов: Год назад страна потеряла профессиональную власть, которую уважали в мире, Зеленский не справляется с вызовами

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Нардеп Герасимов о годовщине президентских выборов: Год назад страна потеряла профессиональную власть, которую уважали в мире, Зеленский не справляется с вызовами

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов отмечает, что за год, прошедший после президентских выборов в Украине, стало очевидно, что у президента Украины Владимира Зеленского не справляются с вызовами и задачами, которые стоят перед государством, сообщается на официальном сайте политсилы во вторник.

" Этот год еще раз показал, что Зеленский пришел к власти на лжи. Причем на лжи двух типов. Первая ложь была, когда врали о Порошенко (лидер партии "Европейская солидарность, пятый президент Украины Петр Порошенко – ИФ). И в том числе и их команда. И вторая ложь - это так называемые обещания, начиная от 4 тысяч долларов зарплаты для учителей и заканчивая очень многими другими темами", - сказал Герасимов в эфире телеканала "Прямой".

"Второе, что показал и доказал четко этот год, год назад Украина потеряла профессиональную власть, которую уважали в мире. И которая уверенно преодолевала вызовы, стоящие перед страной. И которая держала в полном напряжении украинских врагов", - отметил сопредседатель "Европейской солидарности".

Парламентарий считает, что "каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти".

Он напомнил, что год назад Зеленский получил растущую экономику, однако уже осенью минувшего начались кризисные явления, которые теперь усиливает эпидемия коронавируса. "Когда люди получили профицит бюджета, десятки миллиардов гривень на счетах, когда получили большие золотовалютные резервы, когда получили экономику в росте, когда они получили боеспособную армию. И через несколько месяцев у них дыра в бюджете почти 300 млрд - у меня возникает большой вопрос", - отметил Герасимов.

"По их логике, когда при предыдущей власти из бюджета "воровали", почему было и на повышение пенсий, и на вооружение армии, и на оборонную промышленность, и на зарплаты. Пришли якобы честные. И где-то деньги подевались", - добавил он

Народный депутат также напомнил, что именно при Зеленском начались преследования участников Майдана: "Отпускают "Беркут" и в то же самое время подозрения выдвигают активистам Майдана, вместо того, чтобы выдвигать тем, кто убивал людей на Майдане".

"После них надо будет быстро и профессионально принимать глубокие серьезные решения. Ситуация настолько угрожающая, что сегодня Украина нуждается не в пиар-лидере, который будет выступать по телевизору, а она требует профессионального человека, который сможет быстро вытащить Украину из той пропасти, куда она сейчас даже не катится, а летит. Единственной альтернативой сей нелепой некомпетентной власти является именно Порошенко. Посмотрите последние социологические исследования. Люди начинают прозревать, и они видят альтернативой именно Порошенко", - убежден Герасимов.

Теги: #евросолидарность #герасимов
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