Политика

09:43 21.04.2020

Китай должен нести ответственность за недостаточную информацию о коронавирусе - глава МИД Австралии

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Китай был недостаточно откровенен и скрывает часть информации, касающейся истоков и распространения коронавируса, заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

В интервью телеканалу АВС она сказала, что ее "озабоченности по поводу открытости Китая находятся в очень высокой точке".

"Вопросы, связанные с коронавирусом, являются вопросами для проведения независимого расследования - я думаю, важно, чтобы мы сделали это", - сказала Пейн.

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил в ночь на воскресенье, что Китай должен быть привлечен к ответственности, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о COVID-19.

"Если они преднамеренно скрывали, то да - должны быть последствия", - сказал он.

При этом Трамп отметил, что если Китай просто совершил ошибку, то это не так страшно. "Ошибки случаются", - заявил президент США.

В последние дни Трамп регулярно говорит о том, что Китай и ВОЗ могли скрывать важные данные о коронавирусе, распространившемся по всему миру из китайского города Уханя.

Теги: #коронавирус #китай #австралия
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