Украинский вопрос внесен в повестку дня Совета ЕС 22 апреля

Украинский вопрос станет предметом обсуждения на Совете ЕС по вопросам иностранных дел, который пройдет 22 апреля в формате видеоконференции.

Соответствующий анонс размещен в понедельник на сайте Совета ЕС. "Министры оценят подход и политику ЕС в отношении Восточного соседства в свете пандемии COVID-19. Министры уделят особое внимание Украине и региону Восточного партнерства", - говорится в сообщении.

Кроме того, министры обсудят последние международные события, связанные с действиями в ответ на пандемию COVID-19, а также рассмотрят ситуацию в Ливии.

Заседание пройдет под председательством Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.