Политика

02:12 20.04.2020

Глава дипломатии Евросоюза заявил, что страны Европы смогли мобилизоваться для борьбы с коронавирусом

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Обвинения в том, что Евросоюз в начале кризиса коронавируса не проявил солидарности, оказался медлительным и разобщенным, могут быть несправедливыми или неполными, но они реальны по своим последствиям, признал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Учитывая то, как устроен ЕС, неудивительно, что в самом начале кризиса преобладали национальные решения. Здравоохранение относится к национальной компетенции, и способность быстро действовать гораздо выше на национальном уровне, чем на европейском. Тем не менее, многие европейцы разочарованы", - написал он в воскресенье в своем блоге.

"Некоторые недоброжелатели Европы (имеется в виду ЕС - ИФ) внутри и вне ее набросились (с осуждением) на эту динамику первого этапа, а некоторые не стесняются разжигать огонь", - отметил Боррель.

Он напомнил о конкретных примерах солидарности внутри ЕС. Миллионы масок были отправлены из Франции, Австрии, Чехии в Италию и Испанию. Это намного больше, чем из России или Китая, хотя любая помощь приветствуется. Больницы некоторых стран ЕС принимают пациентов из более пострадавших, а медицинские бригады прилетели в Италию из Румынии и других стран.

Боррель отметил, что довольно скоро начался второй этап, когда в ЕС были приняты совместные решения области закупок медицинских материалов и оборудования, восстановлены поставки через внутренние границы, перенаправлены сотни миллиардов евро бюджетных денег и подключился Европейский инвестиционный банк.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС полагает, что до выхода из кризиса "дорога будет долгой и трудной" и "следующий этап требует скоординированных действий - в Европе и во всем мире".

"Скорее всего, кризис ускорит ход истории, усилив ранее наметившиеся тенденции. Это означает усиление геополитической конкуренции в целом и рост напряженности в отношениях между США и Китаем", - пишет он.

Он подчеркивает необходимость многосторонних ответов, для чего надо "мобилизовать все существующие многосторонние инструменты, в случае необходимости реформировать их и быть готовыми к созданию новых и более совершенных".

"Нам также надо глубоко задуматься о последствиях для наших демократических систем, - пишет далее Боррель. Кризис может быть использован для сосредоточения власти и ослабления демократического контроля - и нам следует остерегаться этого. Нам должно быть ясно, что самой устойчивой формой правления является система сдержек и противовесов, когда граждане наделены полномочиями, а не управляются приказами".

"После шаткого старта ЕС теперь полностью мобилизован на всех направлениях", - пишет Боррель в заключение своей статьи.

Теги: #ес #солидарность #боррель #коронавирус
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