Политика

19:21 19.04.2020

В США ежедневно проводят около 150 тыс. тестов на коронавирус

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В США ежедневно проводят около 150 тыс. тестов на коронавирус

В Соединенных Штатах каждый день проводится до 150 тыс. тестов на коронавирус, уже сделано более 4 млн с начала пандемии в стране, сообщил в воскресенье вице-президент США Майк Пенс, выступая в телепрограмме Fox News Sunday.
"Мы проводим сегодня тестирование по всей стране, как только мы активируем все лаборатории, которые могут проводить тестирование на коронавирус, то этого будет достаточно для любого штата в Америке, - сказал Пенс. - Мы проводим около 150 тысяч тестов в день, а, как вы помните, месяц назад мы провели в общей сложности 80 тыс. Теперь уже проверено 4 миллиона человек".
Пенс подчеркнул, что увеличить количество тестирований могут помочь губернаторы штатов.
"Мы считаем, что число в 150 тыс. тестов в день мы можем удвоить, работая с губернаторами с тем, чтобы активировать все лаборатории в их штатах по всей стране, которые могут проводить тестирование на коронавирус", - сказал он.
Представители служб здравоохранения США заявляют, что увеличение количества тестов по всей стране будет иметь решающее значение для возобновления работы экономики.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Соединенные Штаты продолжают успешную борьбу против коронавируса COVID-19, распространение заболевания идёт все медленнее.
"Мы видим очень позитивные тренды", - сказал он на брифинге в Белом доме.
"Пик заболеваний остался позади", - отметил президент.
Трамп также сказал, что ряд штатов на следующей неделе начнёт постепенно возвращаться к нормальной жизни. Первыми открыть некоторые магазины планируют Техас и Вермонт.

Теги: #сша #тесты #коронавирус
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