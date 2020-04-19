Политика

13:21 19.04.2020

Порошенко поздравил украинцев с Пасхой: Будем уверены - все вскоре изменится к лучшему, жизнь вернется в нормальное русло

3 мин читать
Порошенко поздравил украинцев с Пасхой: Будем уверены - все вскоре изменится к лучшему, жизнь вернется в нормальное русло

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" поздравил украинцев с Пасхой и заверил, что если люди будут едины, ответственны и дисциплинированны, то все вскоре изменится к лучшему, жизнь вернется в нормальное русло.

"Как настаивают врачи, каждый из нас придерживается социальной дистанции. Но эта дистанция не означает, что украинцы стали менее сплоченными. Если мы едины, ответственны и дисциплинированны, ни одна зараза нас не возьмет. Не раз в этом убеждались. Как народ в сложные времена мы умеем объединяться, организовываться, чтобы совместно противостоять любой беде. Вместе - мы сильные. Добрые слова и, главное, добрые дела в поддержку друг друга сегодня важны как никогда", – говорится в поздравлении Порошенко, обнародованном в воскресенье.

Порошенко отметил, что в их семье есть давняя традиция: паски его супруга Марина и дети пекут сами.

"Это праздничные подарки для военных, которые лечатся в Киевском госпитале - нашим воинам, которые защищают нас от большой угрозы, политического коронавируса Российской империи", - добавил он.

Политик также подчеркнул, что врачи, которые на переднем крае борьбы с пандемией, тоже требуют внимания.

"Поэтому, не полагаясь на власть, закупаем защитные костюмы для медиков. Мы, "Европейская солидарность" - часть большого движения. По всей стране волонтеры и меценаты демонстрируют гражданскую зрелость и ответственность, вкладываясь в систему защиты людей от опасной болезни, помогая ближнему своему", - отметил он.

При этом Порошенко констатировал, что Украина встречает Пасху в очень сложных условиях и подобного в обозримом прошлом еще не случалось.

"Как и большинство, наша семья впервые за много лет не пошла на Пасху в церковь. Как и многие, волнуемся, что не смогли исповедаться и причаститься перед таким большим праздником. Но я прошу всех в эти дни оставаться дома. Тем более, что телеканалы обеспечивают прямые трансляции со всех служб. Величайший дар Божий - это жизнь. И мы должны ценить его. Такой подход разделяют Православная церковь Украины, которая появилась в прошлом году, получив Томос. И Украинская греко-католическая церковь, и протестанты", - призвал он.

При этом Порошенко отметил, что "мысленно мы все - на службе Божьей".

"А как говорил наш Спаситель, где двое или трое соберутся вместе во имя Его, там и Он среди нас. Будем уверены - все вскоре изменится к лучшему, жизнь вернется в нормальное русло. Рабочие места - восстановятся. Не забывайте, что уныние - это грех. Помните, как сказано в Писании: по вере вашей воздастся вам. Сквозь толщу тысячелетий Воскресение Христово убеждает нас - жизнь все равно победит", - подчеркнул он.

Политик добавил, что уже не раз украинцы демонстрировали, как умеют объединяться в тяжелые времена.

"Мы становимся как одна семья и идем бок о бок на помощь друг другу. Поэтому сегодня мы приготовили пасхальные подарки для наших раненых воинов. Давайте верить - раны заживут, коронавирус отступит, все плохое пройдет, и наша Украина и дальше будет сильной, здоровой и красивой. Христос воскрес! Воистину воскрес!", - подытожил Порошенко.

Теги: #порошенко #поздравления #пасха
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:23 19.04.2020
В Тернопольской области полиция зафиксировала нарушение карантина в Почаевской лавре, куда во время Пасхального богослужения пустили людей

В Тернопольской области полиция зафиксировала нарушение карантина в Почаевской лавре, куда во время Пасхального богослужения пустили людей

09:54 19.04.2020
В ночь на воскресенье зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина во время богослужений в храмах Украины, составлены админпротоколы, открыто дело

В ночь на воскресенье зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина во время богослужений в храмах Украины, составлены админпротоколы, открыто дело

09:18 19.04.2020
Шмыгаль поздравил украинцев с Пасхой: Украина преодолеет все вызовы, которые стоят сейчас перед нами

Шмыгаль поздравил украинцев с Пасхой: Украина преодолеет все вызовы, которые стоят сейчас перед нами

08:17 19.04.2020
Разумков поздравил украинцев с Пасхой и пожелал не терять веры в скорое возвращение жизни "в привычном темпе"

Разумков поздравил украинцев с Пасхой и пожелал не терять веры в скорое возвращение жизни "в привычном темпе"

07:58 19.04.2020
Кличко поздравил украинцев с Пасхой: Мы все преодолеем

Кличко поздравил украинцев с Пасхой: Мы все преодолеем

22:21 18.04.2020
К обеспечению правопорядка во время Пасхальных праздников будут привлечены более 1,7 тыс. правоохранителей

К обеспечению правопорядка во время Пасхальных праздников будут привлечены более 1,7 тыс. правоохранителей

20:49 18.04.2020
Глава ОП отмечает важность координации вертикали госадминистраций и Нацполиции для безопасного и спокойного празднования Пасхи

Глава ОП отмечает важность координации вертикали госадминистраций и Нацполиции для безопасного и спокойного празднования Пасхи

20:41 18.04.2020
Правоохранители Киева заступили на дежурство у культовых сооружений столицы – МВД

Правоохранители Киева заступили на дежурство у культовых сооружений столицы – МВД

15:33 18.04.2020
За последние два дня больше всего заражений коронавирусом, что может быть связано с католической Пасхой – совещание у Зеленского

За последние два дня больше всего заражений коронавирусом, что может быть связано с католической Пасхой – совещание у Зеленского

13:27 18.04.2020
В УПЦ (МП) заявляют, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению

В УПЦ (МП) заявляют, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: ни к одному закону в истории Украины не подавали 16 тыс. поправок, но мы справимся

Зеленский отводит большую роль Верховной Раде, а "Слуга народа" продолжает выполнять функцию парламентского большинства – Ермак

Внесение тысяч поправок в очень важный законопроект не имеет ничего общего с желанием усовершенствовать его – глава Офиса президента

Даже во время пандемии Covid-19 Германия не забывает о вызовах, которые стоят перед Украиной - посол

Шмыгаль намерен обсудить с Меркель сотрудничество, финподдержку и реформы в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Помпео настаивает на продлении эмбарго ООН на поставки вооружений в Иран

Яценюк призвал Зеленского немедленно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров

Зеленский: ни к одному закону в истории Украины не подавали 16 тыс. поправок, но мы справимся

Зеленский отводит большую роль Верховной Раде, а "Слуга народа" продолжает выполнять функцию парламентского большинства – Ермак

Европарламент проголосовал за пакет мер восстановления экономики ЕС после кризиса COVID-19

Внесение тысяч поправок в очень важный законопроект не имеет ничего общего с желанием усовершенствовать его – глава Офиса президента

Депутат Рудык вылечился от коронавируса

Даже во время пандемии Covid-19 Германия не забывает о вызовах, которые стоят перед Украиной - посол

Шмыгаль намерен обсудить с Меркель сотрудничество, финподдержку и реформы в Украине

Новый премьер Украины познакомится с Меркель в формате видеоконференции, сообщили в Берлине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА