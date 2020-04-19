Порошенко поздравил украинцев с Пасхой: Будем уверены - все вскоре изменится к лучшему, жизнь вернется в нормальное русло

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" поздравил украинцев с Пасхой и заверил, что если люди будут едины, ответственны и дисциплинированны, то все вскоре изменится к лучшему, жизнь вернется в нормальное русло.

"Как настаивают врачи, каждый из нас придерживается социальной дистанции. Но эта дистанция не означает, что украинцы стали менее сплоченными. Если мы едины, ответственны и дисциплинированны, ни одна зараза нас не возьмет. Не раз в этом убеждались. Как народ в сложные времена мы умеем объединяться, организовываться, чтобы совместно противостоять любой беде. Вместе - мы сильные. Добрые слова и, главное, добрые дела в поддержку друг друга сегодня важны как никогда", – говорится в поздравлении Порошенко, обнародованном в воскресенье.

Порошенко отметил, что в их семье есть давняя традиция: паски его супруга Марина и дети пекут сами.

"Это праздничные подарки для военных, которые лечатся в Киевском госпитале - нашим воинам, которые защищают нас от большой угрозы, политического коронавируса Российской империи", - добавил он.

Политик также подчеркнул, что врачи, которые на переднем крае борьбы с пандемией, тоже требуют внимания.

"Поэтому, не полагаясь на власть, закупаем защитные костюмы для медиков. Мы, "Европейская солидарность" - часть большого движения. По всей стране волонтеры и меценаты демонстрируют гражданскую зрелость и ответственность, вкладываясь в систему защиты людей от опасной болезни, помогая ближнему своему", - отметил он.

При этом Порошенко констатировал, что Украина встречает Пасху в очень сложных условиях и подобного в обозримом прошлом еще не случалось.

"Как и большинство, наша семья впервые за много лет не пошла на Пасху в церковь. Как и многие, волнуемся, что не смогли исповедаться и причаститься перед таким большим праздником. Но я прошу всех в эти дни оставаться дома. Тем более, что телеканалы обеспечивают прямые трансляции со всех служб. Величайший дар Божий - это жизнь. И мы должны ценить его. Такой подход разделяют Православная церковь Украины, которая появилась в прошлом году, получив Томос. И Украинская греко-католическая церковь, и протестанты", - призвал он.

При этом Порошенко отметил, что "мысленно мы все - на службе Божьей".

"А как говорил наш Спаситель, где двое или трое соберутся вместе во имя Его, там и Он среди нас. Будем уверены - все вскоре изменится к лучшему, жизнь вернется в нормальное русло. Рабочие места - восстановятся. Не забывайте, что уныние - это грех. Помните, как сказано в Писании: по вере вашей воздастся вам. Сквозь толщу тысячелетий Воскресение Христово убеждает нас - жизнь все равно победит", - подчеркнул он.

Политик добавил, что уже не раз украинцы демонстрировали, как умеют объединяться в тяжелые времена.

"Мы становимся как одна семья и идем бок о бок на помощь друг другу. Поэтому сегодня мы приготовили пасхальные подарки для наших раненых воинов. Давайте верить - раны заживут, коронавирус отступит, все плохое пройдет, и наша Украина и дальше будет сильной, здоровой и красивой. Христос воскрес! Воистину воскрес!", - подытожил Порошенко.