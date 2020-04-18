Политика

12:19 18.04.2020

Яценюк призвал Зеленского немедленно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров

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Яценюк призвал Зеленского немедленно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров

Экс-премьер-министр, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк призвал президента Украины Владимира Зеленского незамедлительно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров.

"Кроме коронавируса и экономического кризиса Украину охватили пожары. Это прямая угроза жизни каждого украинском", - заявил Яценюк в видеообращении на Facebook в субботу.

Он подчеркнул, что сейчас украинские спасатели и Министерство внутренних дел борются с тем, чтобы потушить эти пожары.

"Вероятно, основная причина - это умышленные поджоги. И это подлежит жесткому наказанию", - подчеркнул политик.

"Наших ресурсов недостаточно для того, чтобы преодолеть еще один кризис в Украине. Считаю, что президент Украины должен безотлагательно обратиться к Генеральному секретарю НАТО и наших партнеров из Альянса, а именно в Комитет по вопросам планирования чрезвычайных ситуаций, где Украина представлена Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, - чтобы наши партнеры предоставили нам неотложную помощь по тушению этих пожаров", - отметил Яценюк.

Он также указал на необходимость обратиться к партнерам из Европейского Союза: «Позвонить как президенту Европейской комиссии, так и главам правительств и президентам стран-соседей».

"В свое время мы им помогали, когда у них возникали чрезвычайные ситуации. Сейчас мы просим о помощи их. Украина нужна помощь для того, чтобы преодолеть еще один кризис", - отметил Яценюк.

Теги: #яценюк #ес #зеленский #пожар #нато
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