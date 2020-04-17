Политика

22:20 17.04.2020

Зеленский: ни к одному закону в истории Украины не подавали 16 тыс. поправок, но мы справимся

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Зеленский: ни к одному закону в истории Украины не подавали 16 тыс. поправок, но мы справимся

Президент Украины Владимир Зеленский считает ненормальным, когда к законопроекту подают 16 тыс. поправок, как это произошло с законопроектом №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

"Это о доверии к Украине. Мы много раз МВФ на протяжении многих лет что-то обещали, и даже когда мы выполняли, то выполняли, знаете, так частично. Сейчас есть два условия, стопроцентных условия: земельная реформа, можем тоже продолжать общаться, но мы должны сделать этот шаг, мы приняли закон о земле; и второе условие обязательное – это банковский закон", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Зеленский напомнил, что к закону о регулировании банковской деятельности было подано 16 тыс. поправок. "Ни к одному закону, я в этом уверен, я не знаю, может, были такие случаи, но я уверен, а до этого была земля, там было больше 5 тыс. поправок. Скажите мне, пожалуйста, за все годы существования независимой Украины были ли законопроекты, в которых было от 5 до 16 тыс. поправок от депутатов Верховной Рады?!", - отметил он.

Президент подчеркнул, что новая власть "крепкие, молодые люди, справимся".

 

      

Теги: #зеленский #украина #закон
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