Политика

21:48 17.04.2020

Зеленский отводит большую роль Верховной Раде, а "Слуга народа" продолжает выполнять функцию парламентского большинства – Ермак

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Зеленский отводит большую роль Верховной Раде, а "Слуга народа" продолжает выполнять функцию парламентского большинства – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что президент Владимир Зеленский возлагает большую надежду на Верховную Раду, особенно в части выработки стратегических решений, а фракция "Слуга народа" продолжает эффективно выполнять функцию парламентского большинства.

"Верховная Рада должна выполнять свою важнейшую миссию – играть роль площадки для согласования всех общественных, политических и профессиональных мнений и интересов. Тем более, когда речь идет о выработке стратегических решений. В вопросах стратегии президент Украины, кстати, возлагает большие надежды именно на парламент", - написал он в колонке на "Украинской правде" в пятницу.

Ермак отметил, что президент Зеленский также настраивает и Кабинет министров на ежедневную плодотворную работу с народными депутатами и профильными парламентскими комитетами. "Ошибки предыдущих составов правительства, когда некоторые министры не находили времени на общение с депутатским корпусом, недопустимы", - убежден глава ОП.

Ермак подчеркнул, что сегодня Украине действительно нужен эффективный парламент. При этом он указал, что существовавшая "еще совсем недавно" в украинской политической культуре традиция управления депутатским корпусом извне и давления в простых ситуациях, возможно, и помогает решать некоторые задачи, но для выживания в условиях кризиса необходимо решение тысяч сложнейших задач и конфликтов.

"И вот здесь "простые подходы" обязательно приводят к кризису взаимного доверия и в итоге – к тяжелому политическому кризису. Лично я выступаю исключительно за открытый, честный и аргументированный диалог с публичным изложением своих позиций", - заявил он.

Ермак считает, что наличие во фракции "Слуга народа" неформальных групп депутатов тоже является частью демократического процесса, и нормально, что между этими ситуативными объединениями возникают естественные противоречия.

По его мнению, несмотря на сложные внешние условия, фракция "Слуга народа" продолжает эффективно выполнять функцию парламентского большинства, и даже болезни депутатов и карантинные меры не смогли помешать этому.

"Сегодня мы так же всегда находим полное взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам внутри партии власти. Особенно, если это касается публично заявленных президентом Украины приоритетов. И Владимир Зеленский уже много раз показал, что готов работать с депутатским корпусом столько, сколько этого требуют задачи по развитию Украины", - подчеркнул глава ОП.

Ермак также указал, что для правящей партии важно сотрудничество и с другими политическими силами, а многие важные законопроекты принимались при участии других фракций, групп и внефракционных депутатов, пусть и после тяжелых обсуждений.

"Поэтому отдельно хочу сказать слова благодарности лидерам других партий и фракций, которые понимают важность голосования за фундаментальные законы и объединения на фоне кризиса, временно оставляя за скобками свои политические амбиции", - отметил он.

Теги: #рада #зеленский #украина
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