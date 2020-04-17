Политика

21:40 17.04.2020

Европарламент проголосовал за пакет мер восстановления экономики ЕС после кризиса COVID-19

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Европарламент проголосовал за пакет мер восстановления экономики ЕС после кризиса COVID-19

Европарламент проголосовал за пакет мер поддержки и восстановления экономики Евросоюза после кризиса COVID-19, включая выпуск облигаций, гарантированных бюджетом ЕС.

В принятой в пятницу резолюции ассамблея приветствовала фискальные меры ЕС и поддержку ликвидности для борьбы с пандемией.

"Помимо того, что уже делается, Европе нужен массивный пакет мер по восстановлению экономики, который будет финансироваться за счет увеличения долгосрочного бюджета (MFF), существующих фондов и финансовых инструментов, а также выпуска "бондов восстановления", гарантированных бюджетом ЕС", - говорится в резолюции.

В то же время депутаты считают, что эмиссия бондов не должна включать обобществления существующего долга, а должна быть сосредоточена на будущих инвестициях. Стержнем пакета нужно сделать Европейский "Зеленый курс" и цифровизацию, чтобы дать толчок экономике.

Члены Европарламента выступают за создание постоянно действующей Европейской системы перестрахования безработицы и формирование Фонда "коронавирусной" солидарности ЕС на сумму не менее 50 млрд евро. Средства фонда будут использованы для поддержки здравоохранения во время нынешнего кризиса и последующих инвестиций в отрасль.

Извлекая уроки из кризиса COVID-19, европарламентарии предлагают наделить институты ЕС полномочиями для действий при возникновении трансграничных угроз для здоровья, увеличить в ЕС производство лекарств, медицинских материалов и оборудования.

 

Теги: #планы #евросоюз #экономика
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