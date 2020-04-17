Внесение тысяч поправок в очень важный законопроект не имеет ничего общего с желанием усовершенствовать его – глава Офиса президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что внесение тысяч поправок в законопроект не имеет ничего общего с желанием его усовершенствовать и является примером "негативного лоббизма".

"Команда президента Зеленского последовательно борется с коррупцией, в частности, в украинском парламенте. Мы много раз останавливали попытки неформально "узаконить" традиционный для прошлых созывов теневой лоббизм. Именно поэтому было столько внутренних скандалов – мы просто заинтересованы в полной прозрачности. Яркий пример негативного лоббизма – внесение тысяч поправок в очень важный законопроект, когда их количество превышает количество слов в документе. Это уже не имеет ничего общего с желанием усовершенствовать проект закона. Во время кризиса такое поведение особенно неуместно", - написал он в колонке на "Украинской правде" в пятницу.

Ермак указал, что законодательная процедура в несколько чтений и создана для того, чтобы народные депутаты имели возможность на базе профильных комитетов совместно с представителями правительства и экспертами хорошо отработать каждый законопроект.

"В отдельных ситуациях вполне допустима сокращенная процедура. Но это означает, что члены правительства и депутаты должны поработать еще более тщательно и интенсивно", - считает он.

Ермак уверен, что власть справится с такими явлениями как коррупционный лоббизм "законодательный спам", путем диалога и разъяснений. "И я точно так же уверен и в том, что любые проявления коррупции в Верховной Раде будут все чаще получать оценку правоохранительных органов и политическую оценку со стороны украинского общества", - отметил он.