Политика

17:28 17.04.2020

Депутат Рудык вылечился от коронавируса

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Внефракционный народный депутат Сергей Рудык вылечился от коронавируса, о чем он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Результат сегодняшнего КТ показывает,… что все у меня нормально. Перед этим было два негативных теста, сделанных методом ПЦР и я с уверенностью могу сказать, что я эту болезнь преодолел", - сказал Рудык в пятницу в видеоролике, опубликованном в Фейсбуке.

Он считает, что скорее всего заразился от своих "куршавельских коллег" (народных депутатов, возвратившихся после отдыха в горах Франции, где были зафиксированы случаи коронавируса – ИФ-У), принимавших участие в двух внеочередных пленарных заседаниях Рады 17 марта.

Как сообщалось, Рудык с диагнозом коронавирус COVID-19 был госпитализирован 25 марта.

Теги: #нардеп #коронавирус #рудык
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