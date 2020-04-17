Даже во время пандемии Covid-19 Германия не забывает о вызовах, которые стоят перед Украиной - посол

- Германия не забывает о вызовах, которые стоят и стояли в последние годы перед Украиной, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Мы все-таки не прекращаем заниматься Украиной, даже во время кризиса. Мои коллеги в Берлине почти каждую неделю, иногда два раза по телефону говорят с коллегами из Украины. Наш министр провел телефонный разговор с вашим министром иностранных дел во вторник. Каждую неделю есть разговоры между советниками относительно минского, нормандского формата. То есть мы и дальше очень интенсивно наблюдаем за тем, что тут происходит, особенно на Донбассе", - сказала она в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности на тему: "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?" в пятницу.

Фельдгузен подчеркнула, что ФРГ уже несколько раз призывала РФ повлиять на сепаратистов, чтобы они позволили свободно передвигаться наблюдателям СММ ОБСЕ.

"То есть из-за этого кризиса пандемии мы не забываем о тех вызовах, которые стоят и стояли в последние годы перед Украиной", - подчеркнула дипломат.

Также она позитивно оценила меры, введенные украинским правительством в связи с пандемией Covid-19. "Украина ввела меры очень рано и очень жесткие, но в конце концов правильные, потому что пока что ваша система может справиться с этим кризисом", - пояснила посол Германии.

Кроме того, Фельдгузен отметила, что надеется на то, что после того, как в Германии пройдет пик заболеваемости на Covid-19, она сможет помочь и другим странам в борьбе с этим заболеванием.