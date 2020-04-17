США выражают поддержку работы СММ ОБСЕ на Донбассе и призывают Россию покинуть территорию Украины - временная поверенная по делам США в Украине

Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин заявила о поддержке работы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе и призвала Россию прекратить дестабилизирующую деятельность в регионе.

"В то время как продолжается пандемия Covid-19, я хочу поблагодарить СММ ОБСЕ в Украине за самоотверженные усилия, которые она прилагает в сложных условиях. Мужчины и женщины СММ играют жизненно важную роль в обеспечении стабильности в регионе. Они продолжают делать это и сегодня, несмотря на риски для здоровья от Covid-19", - подчеркнула Квин в заявлении, обнародованном посольством США в Украине в соцсети Twitter.

Она отметила, что в последнее время работа СММ осложнена из-за распространяемой пророссийскими СМИ информации о якобы причастности Миссии к распространению коронавирусной инфекции, а также усиления боевиками ограничений на передвижение наблюдателей СММ на Донбассе.

"Россия и её ставленники не только вредят работе СММ. Они причиняют вред людям, которые проживают на востоке Украины и препятствуют поступлению гуманитарных товаров. Поставки жизненно необходимых товаров гуманитарной помощи и ремонт крайне важных объектов инфраструктуры должны оставаться доступными", - настаивает Квин.

"Мы призываем Россию прекратить свое дестабилизирующее поведение, соблюдать международные соглашения и немедленно покинуть территорию Украины", - призвала она.