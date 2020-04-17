Некоторые штаты могут начать "открывать" экономику уже в пятницу

Власти американских штатов, в которых ситуация коронавирусом COVID-19 не представляет опасности, могут при желании начать поэтапное возобновление экономической деятельности уже с пятницы, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Они могут начать открывать экономику буквально завтра", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Ранее Трамп прояснил, что губернаторы штатов сами будут решать, когда им следует ослаблять ограничения, введённые для борьбы против коронавируса.

По данным президента США, почти 30 штатов могут в очень недалеком будущем рассмотреть возможность снятия части ограничений и начать процесс поэтапного возвращения к нормальной жизни.

"Остальные штаты успешно решают еще сохраняющиеся проблемы", - добавил он.