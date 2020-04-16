Политика

23:48 16.04.2020

Евросоюз создает гарантийный фонд Covid-19 объемом в 25 млрд евро

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Евросоюз создает гарантийный фонд Covid-19 объемом в 25 млрд евро

Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) поддержал создание Европейского гарантийного фонда COVID-19 на 25 млрд евро. 

Как отмечается в его коммюнике, фонд позволит Группе ЕИБ увеличить поддержку европейским компаниям дополнительно до 200 млрд евро, с акцентом на помощь малым и средним предприятиям (МСП).

Группа ЕИБ, говорится в коммюнике, должна играть ключевую роль в борьбе с экономическими последствиями пандемии COVID-19.

Гарантийный фонд предполагает вклад всех 27 государств-членов ЕС. Он также будет открыт для взносов третьих сторон, например, из бюджета ЕС.

Гарантийный фонд будет создан в рамках структуры Партнерской платформы фондов ЕИБ на основе существующих правовых рамок и стандартизированных процедур.

Он будет официально создан, как только государства-члены, на которые приходится не менее 60% капитала ЕИБ, примут необходимые обязательства.

"Европе нужен масштабный общеевропейский ответ на пандемию, - сказал президент ЕИБ Вернер Хойер. - Эта гарантия позволит Группе ЕИБ играть важную роль в пакете мер ЕС, согласованных Еврогруппой. Министры финансов ЕС попросили нас действовать без промедления, что мы и делаем".

Теги: #ес #вирус #деньги #борьба
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