Минреинтеграции рекомендует обращаться в ЕСПЧ при нарушении их права собственности в оккупированном Крыму

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции) рекомендует гражданам Украины обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в случае нарушения их права собственности в Крыму оккупационной администрацией РФ.

Как сообщается на сайте ведомства, российская оккупационная администрация готовится к принудительному изъятию 9,75 тыс. земельных участков, граничащих с Херсонской областью или находящихся в прибрежных районах временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя. "Основной целью такого исключения является лишение собственности граждан Украины", - подчеркивается в сообщении.

В ведомстве отмечают, что таким образом оккупационная власть планирует распространить на Крым и Севастополь действие указа президента РФ от 9 января 2011 года, которым определяется статус земель в приграничных районах. Согласно ему, земельные участки граждан Украины, иностранных граждан и лиц без гражданства будут в принудительном порядке выкуплены или изъяты, если их владельцы не сменят гражданство на российское, либо не переоформят имущество на российские компании.

"Такие действия являются беспрецедентным нарушением международного права. Они являются дискриминационными в отношении украинских граждан и фактически являются экспроприацией, что запрещено международными договорами с РФ. Также это является нарушением положений "Конвенции о защите прав человека и основных свобод" на уважение своей собственности. Все эти нарушения открывают двери для обращения в соответствующие судебные институции, в ЕСПЧ о нарушении РФ норм международного гуманитарного права", - заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

"Каждое лицо, которое попытается принудительно изымать собственность граждан Украины, должно помнить, что за это придется отвечать персонально - это правила цивилизованного мира. Все акты, которыми руководствуется российская оккупационная власть на украинской земле, являются ничтожными с правовой точки зрения", - добавил он.

Минреинтеграции рассматривает попытку распространения указа президента РФ от 9 января 2011 года на Крым и Севастополь через шесть лет оккупации как усиление давления оккупационной власти на граждан. В ведомстве считают, что под этим предлогом могут начаться попытки изъять имущество у всех, кто не согласен с российскими порядками. В частности, это может стать средством дополнительного давления на представителей крымскотатарского народа, чтобы заблокировать акции солидарности и памяти жертв принудительной депортации.

"Я призываю всех граждан Украины во временно оккупированном Крыму сопротивляться произволу со стороны оккупационных властей. Предоставляйте всю информацию о попытках изъятия вашей земли. Все случаи нарушения прав человека на временно оккупированных территориях будут зафиксированы и станут основой для реагирования соответствующих государственных органов", - подчеркнул Резников.