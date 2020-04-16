Политика

16:30 16.04.2020

В ОПЗЖ уверены, что в Раде зарегистрируют законопроект о временном действии принятых изменений в регламент - Бойко

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В ОПЗЖ уверены, что в Раде зарегистрируют законопроект о временном действии принятых изменений в регламент - Бойко

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" не сомневаются, что в ближайшее время в парламенте будет зарегистрирован законопроект, который установит временный характер действия принятых в четверг изменений в регламент Рады о противодействии законодательному спаму, заявляет сопредседатель фракции Юрий Бойко.

"Мы убеждены в том, что глава Верховной Рады (Дмитрий Разумков – ИФ-У) выполнит свое обещание, потому что он это сказал при руководителях всех фракций, и у нас нет оснований считать, что он как-то может это не выполнить", – сказал Бойко на брифинге после внеочередного заседания парламента в четверг в Киеве.

Как сообщалось, Разумков на пленарном заседании заявил, что после того, как законопроект об изменениях в регламент (№1043 – ИФ-У) вступит в силу, будет зарегистрирован другой законопроект о внесении в него изменений о временном действии принятых поправок - на период карантина и 30 дней после его окончания.

Теги: #бойко #опзж #верховная_рада
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