Лидеры фракций Рады договорились о создании ВСК по расследованию коррупционных схем в налоговой и таможенной службах

Лидеры фракций Верховной Рады договорились о создании временной следственной комиссии по расследованию коррупционных схем в налоговой и таможенной службах, заявляет глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Мы договорились, что на следующем внеочередном заседании будет создана временная следственная комиссия…, чтобы разобраться детально с тем, какие коррупционные сделки сегодня осуществляются в налоговой и таможне, и лишают бюджет страны каждый год 120 млрд грн дохода", - сказала Тимошенко на брифинге в четверг, после совещания лидеров фракций и руководства парламента.

Она также сообщила, что достигнута договоренность поручить Счетной палате провести проверку этих фактов, и чтобы в кратчайшие сроки Счетная палата представила парламенту отчет об этом.

По ее словам, ориентировочно такое заседание состоится в среду на следующей неделе.

"Будет собрано необходимое количество подписей депутатов в Верховной Раде, чтобы можно было парламенту инициировать эту сессию", - сказала Тимошенко.