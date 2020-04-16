Фракции Рады договорились, что изменения в регламент Рады касательно правок будут действовать до 3-х месяцев – нардеп Качура

Представители фракций и депутатских групп парламента приняли решение, что законопроект №1043 об изменениях в регламент работы Верховной Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры будет действовать не более 3 месяцев, заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Достигнут консенсус между фракциями! Будем голосовать изменения в регламент чтоб разблокировать "банковский" законопроект. Норма будет действовать не более 3-х месяцев. После этого внесём изменения", - написал Качура в четверг в своем канале в Telegram.