Политика

14:48 16.04.2020

Фракции Рады договорились, что изменения в регламент Рады касательно правок будут действовать до 3-х месяцев – нардеп Качура

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Фракции Рады договорились, что изменения в регламент Рады касательно правок будут действовать до 3-х месяцев – нардеп Качура

Представители фракций и депутатских групп парламента приняли решение, что законопроект №1043 об изменениях в регламент работы Верховной Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры будет действовать не более 3 месяцев, заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Достигнут консенсус между фракциями! Будем голосовать изменения в регламент чтоб разблокировать "банковский" законопроект. Норма будет действовать не более 3-х месяцев. После этого внесём изменения", - написал Качура в четверг в своем канале в Telegram.

Теги: #верховная_рада #качура
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