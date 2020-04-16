Политика

13:54 16.04.2020

Кличко: Люди, які поширюють у соцмережах нісенітницю про коронавірус і закликають не дотримуватися обмежень, ставлять під загрозу життя інших

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Кличко: Люди, які поширюють у соцмережах нісенітницю про коронавірус і закликають не дотримуватися обмежень, ставлять під загрозу життя інших

Київ і Україна завдяки вчасно впровадженим обмежувальним заходам мають найменшу кількість хворих на Covid-19 серед країн європейського простору, заявив мер Києва Віталій Кличко і додав, що люди, які поширюють у соцмережах недостовірну інформацію про коронавірус, ставлять під загрозу життя українців.

"У нас ситуація стабільна. На сьогодні Київ і Україна завдяки вчасно впровадженим обмежувальним заходам мають найменшу кількість хворих серед країн європейського простору, але якщо наразі ситуацію не втримати, тоді буде не до жартів соцмереж і не до роздумів про всесвітню змову. Ми вживаємо всіх можливих заходів, щоб припинити поширення інфекції, щоб не допустити вибуху цієї хвороби. Це дуже важливо", - сказав він на онлайн-брифінгу в четвер.

Мер закликав громадян допомогти владі в цьому і дотримуватися необхідних правил.

Кличко додав, що за даними Міністерства охорони здоров'я України та згідно з розрахунками вітчизняних вірусологів, якби обмежувальні заходи вчасно не були введені, на сьогодні в Україні було б приблизно 17 тис. хворих на коронавірус. Крім того, він зазначив, що на сьогодні в світі вже понад 2 млн хворих, понад 120 тис. людей померли від ускладнень, зокрема в Італії кількість жертв коронавірусу зросла до 22 тис. осіб і було зафіксовано майже 165 тис. випадків інфікування.

"І там теж не вірили в епідемію, а наразі не можуть, на жаль, її стримати. Люди, які поширюють у соцмережах нісенітницю про коронавірус, люди, які закликають інших не дотримуватися обмежувальних заходів, ставлять під загрозу не лише своє життя, вони ставлять під загрозу життя кожного з нас", - наголосив Кличко.

Теги: #кличко #коронавирус
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