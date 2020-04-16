Политика

13:23 16.04.2020

Депутаты собрались на внеочередное заседание

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Депутаты собрались на внеочередное заседание

 

Внеочередное заседание Верховной Рады проходит в четверг днем в Киеве.

Согласно электронной регистрации, в нем принимают участие 332 народных депутата.

Как сообщалось, в повестке дня внеочередного заседания парламента:

- законопроект о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0034);

- законопроект (второе чтение) о внесении изменений в регламент Верховной Рады о противодействии злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№ 1043);

- законопроект (второе чтение) о внесении изменений в закон о местном самоуправлении в Украине (№ 2653);

- законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины об усилении защиты телекоммуникационных сетей (№ 2654);

- законопроект (второе чтение) об оборонных закупках (№ 2398-д)

Депутаты пришли в парламент со средствами защиты - в масках, респираторах, очках и латексных рукавичках.

Теги: #верховная_рада
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