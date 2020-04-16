Освобождение удерживаемых лиц на Донбассе имеет большое гуманитарное значение - МККК

Освобождение удерживаемых лиц имеет большое гуманитарное значение, поскольку люди возвращаются к своим родным по обе стороны линии соприкосновения, подчеркивают в Международном комитете Красного Креста.

"И это происходит в то время, когда все нуждаются в уюте и заботе. Гуманитарную ценность освобождения людей, задержанных во время конфликта, нельзя недооценивать. Прошло шесть тяжелых лет конфликта и разлуки. Поэтому важно принимать меры, которые приумножают человечность и заботу, ведь даже конфликты должны иметь пределы", - говорится в заявлении МККК в четверг в связи с очередным этапом взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе.

В Красном Кресте указали важность того, что даже во время пандемии коронавируса удерживаемых лиц продолжают освобождать, и они смогут наконец-то встретиться со своими семьями. "Крайне важно, что такие операции могут происходить с соблюдением основных гуманитарных стандартов по обеспечению достоинства и безопасности освобожденных лиц и с учетом их личного желания", - говорится в сообщении.

В МККК отметили, что с раннего утра четверга были готовы к выполнению своей роли нейтрального посредника в этом процессе, и что в связи с пандемией COVID-19 предусмотрены дополнительные меры для всех участников этого процесса.

"Сейчас операция продолжается, больше подробностей будет сегодня после обеда после ее завершения", - указали в МККК.