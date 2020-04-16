Политика

11:29 16.04.2020

ТКГ на следующем заседании может договориться о трех новых участках разведения сил и продолжит обсуждать вопросы обмена удерживаемых лиц

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ТКГ на следующем заседании может договориться о трех новых участках разведения сил и продолжит обсуждать вопросы обмена удерживаемых лиц

Трехсторонняя контактная группа на следующем заседании может договориться о трех новых "гуманитарных" участках разведения сил и средств на Донбассе и продолжит обсуждение дальнейших этапов взаимного освобождения удерживаемых лиц, отмечает вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников.

"Сегодня в подгруппе по безопасности ТКГ ведутся эти переговоры, определены проекты нескольких таких мест. Украина предложила шесть участков для такого разведения, ведем сейчас переговоры с той стороной. И у меня есть такой сдержанный оптимизм, что возможно на следующей сессии работы ТКГ мы выйдем на взаимопонимание по трем следующим участкам разведения, потому что это, в том числе, является одним из условий проведения следующего саммита в Нормандском формате", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

Говоря о следующих возможных этапах обмена удерживаемых лиц, Резников напомнил, что все соответствующие списки уже переданы украинской стороной в рамках работы гуманитарной подгруппы ТКГ.

"Около 200 человек. Сейчас идет рабочий процесс в гуманитарной подгруппе. На следующей неделе будет плановое заседание ТКГ, которому будут предшествовать сессии четырех подгрупп. И, в том числе, продолжится обсуждение следующего этапа обмена", - указал он.

Теги: #ткг #резников
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